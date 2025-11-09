Catheon Gaming Pris idag

Livepriset för Catheon Gaming (CATHEON) idag är $ 0.00004279, med en förändring på 25.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CATHEON till USD är$ 0.00004279 per CATHEON.

Catheon Gaming rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 68,629, med ett cirkulerande utbud på 1.60B CATHEON. Under de senaste 24 timmarna handlades CATHEON mellan $ 0.00003269 (lägsta) och $ 0.00004298 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0200027, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000112.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CATHEON med +1.67% under den senaste timmen och +25.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Catheon Gaming (CATHEON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 68.63K$ 68.63K $ 68.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 428.86K$ 428.86K $ 428.86K Cirkulationsutbud 1.60B 1.60B 1.60B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

