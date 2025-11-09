Catheon Gaming Pris (CATHEON)
Livepriset för Catheon Gaming (CATHEON) idag är $ 0.00004279, med en förändring på 25.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CATHEON till USD är$ 0.00004279 per CATHEON.
Catheon Gaming rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 68,629, med ett cirkulerande utbud på 1.60B CATHEON. Under de senaste 24 timmarna handlades CATHEON mellan $ 0.00003269 (lägsta) och $ 0.00004298 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0200027, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000112.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CATHEON med +1.67% under den senaste timmen och +25.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Catheon Gaming är $ 68.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CATHEON är 1.60B, med ett totalt utbud på 10000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 428.86K.
Under dagen var prisförändringen på Catheon Gaming till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Catheon Gaming till USD $ -0.0000208883.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Catheon Gaming till USD $ -0.0000267830.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Catheon Gaming till USD $ -0.0000715493089546603.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|+25.55%
|30 dagar
|$ -0.0000208883
|-48.81%
|60 dagar
|$ -0.0000267830
|-62.59%
|90 dagar
|$ -0.0000715493089546603
|-62.57%
År 2040 skulle priset på Catheon Gaming potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
