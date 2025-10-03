Utforska Catana(CATANA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATANA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Catana(CATANA) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATANA-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Catana (CATANA) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Catana(CATANA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 335.91K $ 335.91K $ 335.91K Totalt utbud: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerande utbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (värdering efter full utspädning): $ 335.91K $ 335.91K $ 335.91K Högsta någonsin: $ 0.078581 $ 0.078581 $ 0.078581 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00033593 $ 0.00033593 $ 0.00033593 Catana (CATANA) Information Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana. Officiell webbplats: https://solanacatana.com Catana (CATANA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Catana (CATANA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CATANA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CATANA-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.