BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Catalyse AI idag är 0.0033687 USD.CAI börsvärdet är 336,870 USD. Följ prisuppdateringar för CAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Catalyse AI idag är 0.0033687 USD.CAI börsvärdet är 336,870 USD. Följ prisuppdateringar för CAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CAI

CAI prisinformation

Vad är CAI

CAI officiell webbplats

CAI tokenomics

CAI Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Catalyse AI Logotyp

Catalyse AI Pris (CAI)

Onoterad

1 CAI-till-USD pris i realtid:

$0.0033687
$0.0033687$0.0033687
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Catalyse AI (CAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:39:42 (UTC+8)

Catalyse AI Pris idag

Livepriset för Catalyse AI (CAI) idag är $ 0.0033687, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAI till USD är$ 0.0033687 per CAI.

Catalyse AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 336,870, med ett cirkulerande utbud på 100.00M CAI. Under de senaste 24 timmarna handlades CAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.12569, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00180061.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Catalyse AI (CAI) Marknadsinformation

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

--
----

$ 336.87K
$ 336.87K$ 336.87K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Catalyse AI är $ 336.87K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CAI är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 336.87K.

Catalyse AI Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.12569
$ 0.12569$ 0.12569

$ 0.00180061
$ 0.00180061$ 0.00180061

--

--

0.00%

0.00%

Catalyse AI (CAI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Catalyse AI till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Catalyse AI till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Catalyse AI till USD $ 0.0000000000.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Catalyse AI till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ 0.00000000000.00%
60 dagar$ 0.00000000000.00%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Catalyse AI

Catalyse AI (CAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Catalyse AI (CAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Catalyse AI potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Catalyse AI kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Catalyse AI Price Prediction.

Vad är Catalyse AI (CAI)

Unleash Your Vision, Build in 3D Instantly

Bring your imagination to life with Catalyse. Create breathtaking 3D environments effortlessly—no expertise required, just pure creativity.

Catalyse app Don't just generate. Create. Catalyse is a revolutionary way to create and control your AI artwork.

Catalyse Ai lets you create stunning 360° landscapes in just a few clicks. Whether you’re a game developer, artist, or just love experimenting with creative tools.

YOUR IDEAS, INSTANTLY TRANSFORMED Turn simple prompts into stunning 3D worlds in seconds. With Catalyse, your creativity knows no bounds. Our AI-powered platform enables you to design immersive, high-quality environments faster and smarter.

Built for Creators Like You. Whether you’re a Game developer, architect, content creator, or 3D artist, Catalyse gives you the tools to design faster and more effectively. From photorealistic environments to stylized worlds, our platform adapts to your creative needs.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Catalyse AI (CAI) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Catalyse AI

Hur mycket kommer 1 Catalyse AI att vara värd år 2030?
Om Catalyse AI skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Catalyse AI-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:39:42 (UTC+8)

Catalyse AI (CAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Catalyse AI

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2961
$0.2961$0.2961

+48.05%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0022678
$0.0022678$0.0022678

+223.97%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004299
$0.00004299$0.00004299

+118.22%

Swarm Network

Swarm Network

TRUTH

$0.04259
$0.04259$0.04259

+81.93%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001941
$0.000000001941$0.000000001941

+74.70%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0842
$0.0842$0.0842

+68.40%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.