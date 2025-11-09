Catalyse AI Pris idag

Livepriset för Catalyse AI (CAI) idag är $ 0.0033687, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAI till USD är$ 0.0033687 per CAI.

Catalyse AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 336,870, med ett cirkulerande utbud på 100.00M CAI. Under de senaste 24 timmarna handlades CAI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.12569, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00180061.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Catalyse AI (CAI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 336.87K$ 336.87K $ 336.87K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

