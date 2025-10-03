Utforska Catalorian(CATALORIAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATALORIAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Catalorian(CATALORIAN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CATALORIAN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Catalorian(CATALORIAN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 324.80K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 324.80K
Högsta någonsin: $ 0.02169909
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.0003248

Catalorian (CATALORIAN) Information

The Catalorian Space Defense Cat is on a mission to colonize space and the crypto sphere. Found only on Ethereum, grab the hottest meme tweeted from the genius Elon Musk and become part of history as the kitty makes it's way to the interplanetory colonies and beyond. So join us today and become a part of the Catalorian community. Together, we will build, grow, and prosper.

Officiell webbplats: https://thefirstcatalorian.com

Catalorian (CATALORIAN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Catalorian (CATALORIAN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CATALORIAN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CATALORIAN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.