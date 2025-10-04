Utforska Cat Duck(CUCK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CUCK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cat Duck(CUCK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CUCK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om CUCK CUCK prisinformation CUCK officiell webbplats CUCK tokenomics CUCK Prisförutsägelse

Cat Duck (CUCK) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Cat Duck(CUCK), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

Cat Duck (CUCK) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cat Duck(CUCK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 13.66K
Totalt utbud: $ 999.29M
Cirkulerande utbud $ 999.29M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.66K
Högsta någonsin: $ 0.00253203
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Läs mer om priset på Cat Duck(CUCK)

Cat Duck (CUCK) Information

Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year.

Officiell webbplats: https://catduck.lol

Cat Duck (CUCK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Cat Duck (CUCK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet CUCK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många CUCK-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CUCK:s tokenomics, utforska CUCK-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för CUCK

Vill du veta vart CUCK kan vara på väg? På CUCK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn