Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomics och prisanalys Marlknadsvärde: $ 64.29K $ 64.29K $ 64.29K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 7.47M $ 7.47M $ 7.47M FDV (värdering efter full utspädning): $ 860.26K $ 860.26K $ 860.26K Högsta någonsin: $ 0.78505 $ 0.78505 $ 0.78505 Lägsta någonsin: $ 0.00734779 $ 0.00734779 $ 0.00734779 Aktuellt pris: $ 0.00860257 $ 0.00860257 $ 0.00860257 Läs mer om priset på Castle Of Blackwater(COBE) Köp COBE nu! Castle Of Blackwater (COBE) Information Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart. Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves. Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave. The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics. Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming. Officiell webbplats: https://castleofblackwater.com/ Whitepaper: https://docs.castleofblackwater.com/ Castle Of Blackwater (COBE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Castle Of Blackwater (COBE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet COBE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många COBE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 