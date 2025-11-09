CashBunny Pris idag

Livepriset för CashBunny (BUNNY) idag är $ 0.00007752, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUNNY till USD är$ 0.00007752 per BUNNY.

CashBunny rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 115,916, med ett cirkulerande utbud på 1.50B BUNNY. Under de senaste 24 timmarna handlades BUNNY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00011947, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00007701.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUNNY med -- under den senaste timmen och -2.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CashBunny (BUNNY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 115.92K$ 115.92K $ 115.92K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 125.47K$ 125.47K $ 125.47K Cirkulationsutbud 1.50B 1.50B 1.50B Totalt utbud 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985 1,618,588,402.670985

