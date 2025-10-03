Utforska Cas9(CRISPR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CRISPR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Cas9(CRISPR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CRISPR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Cas9 (CRISPR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cas9(CRISPR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 201.93K $ 201.93K $ 201.93K Totalt utbud: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerande utbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (värdering efter full utspädning): $ 201.93K $ 201.93K $ 201.93K Högsta någonsin: $ 0.00928437 $ 0.00928437 $ 0.00928437 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00020193 $ 0.00020193 $ 0.00020193 Cas9 (CRISPR) Information Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Officiell webbplats: https://crisprai.org/ Cas9 (CRISPR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Cas9 (CRISPR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CRISPR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CRISPR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn