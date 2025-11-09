Captain Kuma Pris idag

Livepriset för Captain Kuma (KUMA) idag är $ 0.00624848, med en förändring på 0.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för KUMA till USD är$ 0.00624848 per KUMA.

Captain Kuma rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,623,464, med ett cirkulerande utbud på 899.99M KUMA. Under de senaste 24 timmarna handlades KUMA mellan $ 0.00612255 (lägsta) och $ 0.00643072 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01017393, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0054502.

I kortsiktigt resultat, rörde sig KUMA med -0.77% under den senaste timmen och -8.91% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Captain Kuma (KUMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.62M$ 5.62M $ 5.62M Cirkulationsutbud 899.99M 899.99M 899.99M Totalt utbud 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474 899,994,369.2753474

Det aktuella börsvärdet för Captain Kuma är $ 5.62M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av KUMA är 899.99M, med ett totalt utbud på 899994369.2753474. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.62M.