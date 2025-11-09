Captain Ethereum Pris idag

Livepriset för Captain Ethereum (CAPTAIN) idag är $ 0.00003953, med en förändring på 0.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAPTAIN till USD är$ 0.00003953 per CAPTAIN.

Captain Ethereum rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 39,528, med ett cirkulerande utbud på 1.00B CAPTAIN. Under de senaste 24 timmarna handlades CAPTAIN mellan $ 0.00003927 (lägsta) och $ 0.00003983 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00024758, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003561.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAPTAIN med -- under den senaste timmen och +1.57% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Captain Ethereum (CAPTAIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 39.53K$ 39.53K $ 39.53K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Captain Ethereum är $ 39.53K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CAPTAIN är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 39.53K.