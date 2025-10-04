Utforska CAPPYBARA(CAPPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAPPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska CAPPYBARA(CAPPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om CAPPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

CAPPYBARA (CAPPY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för CAPPYBARA(CAPPY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.10K $ 17.10K $ 17.10K Högsta någonsin: $ 0.00119758 $ 0.00119758 $ 0.00119758 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 CAPPYBARA (CAPPY) Information Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone. The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world. Cappybara isn't just a cryptocurrency; it's a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we're striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time. Officiell webbplats: https://cappybara.io/ CAPPYBARA (CAPPY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i CAPPYBARA (CAPPY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet CAPPY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många CAPPY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.