CaoCao Pris idag

Livepriset för CaoCao (CAOCAO) idag är $ 0.257506, med en förändring på 26.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAOCAO till USD är$ 0.257506 per CAOCAO.

CaoCao rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,802,518, med ett cirkulerande utbud på 30.32M CAOCAO. Under de senaste 24 timmarna handlades CAOCAO mellan $ 0.202696 (lägsta) och $ 0.257431 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.310583, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.063527.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAOCAO med +9.01% under den senaste timmen och +158.98% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CaoCao (CAOCAO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.80M$ 7.80M $ 7.80M Cirkulationsutbud 30.32M 30.32M 30.32M Totalt utbud 30,317,342.717250533 30,317,342.717250533 30,317,342.717250533

Det aktuella börsvärdet för CaoCao är $ 7.80M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CAOCAO är 30.32M, med ett totalt utbud på 30317342.717250533. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.80M.