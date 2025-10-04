Camel Dad (CAMEL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Camel Dad(CAMEL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04
Camel Dad (CAMEL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Camel Dad(CAMEL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

$ 25.73K
$ 7.86B
$ 7.86B
$ 25.73K
$ 0.00154998
$ 0
$ 0
Camel Dad (CAMEL) Information

Powered by AI, guided by the community, Camel Dad is here to uncover truths, expose frauds, and evolve into a respected voice in the crypto desert.

With his son by his side, teaching him the ways of meme coins and blockchain, Camel Dad takes his first steps into the unpredictable world of social media.

He questions everything, trusts nothing, and learns at his own pace.

He’s the father figure every degen didn’t know they needed.

Teach him. Test him. Laugh with him. The choice is yours. If you can't control your tongue or your temper, then what can you control? A man masters himself before he masters the world.

https://cameldad.com/

Camel Dad (CAMEL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Camel Dad (CAMEL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet CAMEL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många CAMEL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår CAMEL:s tokenomics, utforska CAMEL-tokens pris i realtid!

