Cairo (CAIRO) Tokenomics
Cairo (CAIRO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cairo(CAIRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Cairo (CAIRO) Information
Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe
https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0
0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0
Cairo (CAIRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Cairo (CAIRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet CAIRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många CAIRO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår CAIRO:s tokenomics, utforska CAIRO-tokens pris i realtid!
