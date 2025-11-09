Bux The Rabbit Pris idag

Livepriset för Bux The Rabbit (BUX) idag är $ 0.00004954, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUX till USD är$ 0.00004954 per BUX.

Bux The Rabbit rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,540, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BUX. Under de senaste 24 timmarna handlades BUX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00073564, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001685.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUX med -- under den senaste timmen och -21.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bux The Rabbit (BUX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 49.54K$ 49.54K $ 49.54K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bux The Rabbit är $ 49.54K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BUX är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.54K.