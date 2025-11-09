Buttcoin Pris idag

Livepriset för Buttcoin (BUTTCOIN) idag är --, med en förändring på 0.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUTTCOIN till USD är-- per BUTTCOIN.

Buttcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 695,134, med ett cirkulerande utbud på 998.78M BUTTCOIN. Under de senaste 24 timmarna handlades BUTTCOIN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02947911, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUTTCOIN med -0.52% under den senaste timmen och -10.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Buttcoin (BUTTCOIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 695.13K$ 695.13K $ 695.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 695.13K$ 695.13K $ 695.13K Cirkulationsutbud 998.78M 998.78M 998.78M Totalt utbud 998,777,650.908786 998,777,650.908786 998,777,650.908786

