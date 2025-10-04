Business Coin (BUSINESS) Tokenomics
Business Coin (BUSINESS) Information
It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.
Business Coin (BUSINESS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Business Coin (BUSINESS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BUSINESS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BUSINESS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BUSINESS:s tokenomics, utforska BUSINESS-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för BUSINESS
Vill du veta vart BUSINESS kan vara på väg? På BUSINESS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
