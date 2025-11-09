Burning Jup Pris idag

Livepriset för Burning Jup (BURN) idag är $ 0.00223695, med en förändring på 1.83% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BURN till USD är$ 0.00223695 per BURN.

Burning Jup rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 162,367, med ett cirkulerande utbud på 72.58M BURN. Under de senaste 24 timmarna handlades BURN mellan $ 0.00217498 (lägsta) och $ 0.00224501 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00350848, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BURN med -0.00% under den senaste timmen och -15.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Burning Jup (BURN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 162.37K$ 162.37K $ 162.37K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 218.30K$ 218.30K $ 218.30K Cirkulationsutbud 72.58M 72.58M 72.58M Totalt utbud 97,577,450.351505 97,577,450.351505 97,577,450.351505

