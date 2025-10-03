Utforska BurnedFi(BURN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BURN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BurnedFi(BURN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BURN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BurnedFi (BURN) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om BurnedFi(BURN), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. BurnedFi (BURN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BurnedFi(BURN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 38.85M $ 38.85M $ 38.85M Totalt utbud: $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Cirkulerande utbud $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M FDV (värdering efter full utspädning): $ 38.85M $ 38.85M $ 38.85M Högsta någonsin: $ 10.25 $ 10.25 $ 10.25 Lägsta någonsin: $ 0.542183 $ 0.542183 $ 0.542183 Aktuellt pris: $ 3.12 $ 3.12 $ 3.12 Läs mer om priset på BurnedFi(BURN) Köp BURN nu! BurnedFi (BURN) Information The token symbols $burnedFi (shortened as $burn) and $burnBuild (shortened as $build) are used in the following references. Convert your $burn tokens into an equivalent amount of $BNB and mint $build tokens as proof. Assumption: Burning 1000 $burn tokens worth 1 $BNB will mint 1 $build token as your proof. Simultaneously, an additional 1 $build token will be minted and distributed to all $build holders [based on $build holdings]. If you are the first to burn $burn tokens worth 1 $BNB, you will receive 1 $build and 1 $build reflection, totaling 2 tokens. When the second burn, with tokens worth 2 $BNB, occurs, the participant will receive 2 $build proofs and 1 $build reflection. You will also receive 1 $build (as you occupy 50% of the share). And so on! - Claim Rewards: Reward calculation: Your holdings of $build - Your proof (build) = BNB reward you can claim. Assuming your initial burn value was 1 $build (proof), when you accumulate 10 $build, you can claim a reward of 9 $BNB! Regardless of the quantity of your $build proofs, they will be reset to zero when you claim the reward. Don't claim rewards too easily; leave them for community development. - Invite Rewards: When a burner uses your link to burn $burn tokens, you can receive a 10% reward in $burn tokens. If you were also invited, the person who invited you can also receive a 5% reward in $burn tokens. The remaining $burn tokens will be transferred to the black hole (0xdead) address, at least 85%. Maxutbud: Taket för hur många BURN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn