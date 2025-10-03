Utforska Burncoin(BURN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BURN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Burncoin(BURN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BURN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Burncoin (BURN) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Burncoin(BURN), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 700.10K $ 700.10K $ 700.10K Totalt utbud: $ 20.94M $ 20.94M $ 20.94M Cirkulerande utbud $ 19.94M $ 19.94M $ 19.94M FDV (värdering efter full utspädning): $ 735.21K $ 735.21K $ 735.21K Högsta någonsin: $ 0.177496 $ 0.177496 $ 0.177496 Lägsta någonsin: $ 0.01615564 $ 0.01615564 $ 0.01615564 Aktuellt pris: $ 0.03511443 $ 0.03511443 $ 0.03511443 Burncoin (BURN) Information Burncoin ($BURN) is a deflationary Solana-based meme coin with a fixed 21 million supply and no team, no insiders, and no inflation. Every swap and wallet transfer burns 4.20% of the tokens — permanently. Built using Solana Token Extensions, the burn is enforced on-chain by the protocol itself. Launched via a fair Dutch auction with no VC allocations, Burncoin is a community-owned token forged in the spirit of scarcity and decentralization — a fiery sibling to Bitcoin, but made to burn. Officiell webbplats: https://getburncoin.com/ Burncoin (BURN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Burncoin (BURN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BURN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BURN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn