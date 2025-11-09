Burkat Pris idag

Livepriset för Burkat (BURKAT) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BURKAT till USD är-- per BURKAT.

Burkat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,695.33, med ett cirkulerande utbud på 998.35M BURKAT. Under de senaste 24 timmarna handlades BURKAT mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BURKAT med -- under den senaste timmen och -26.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Burkat (BURKAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.70K$ 5.70K $ 5.70K Cirkulationsutbud 998.35M 998.35M 998.35M Totalt utbud 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Det aktuella börsvärdet för Burkat är $ 5.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BURKAT är 998.35M, med ett totalt utbud på 998347396.405505. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.70K.