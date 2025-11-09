BörsDEX+
Livepriset för Burger Money idag är 0 USD.BURGERS börsvärdet är 49,701 USD. Följ prisuppdateringar för BURGERS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BURGERS

BURGERS prisinformation

Vad är BURGERS

BURGERS officiell webbplats

BURGERS tokenomics

BURGERS Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Burger Money Logotyp

Burger Money Pris (BURGERS)

Onoterad

1 BURGERS-till-USD pris i realtid:

--
----
+2.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Burger Money (BURGERS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:02:31 (UTC+8)

Burger Money Pris idag

Livepriset för Burger Money (BURGERS) idag är --, med en förändring på 2.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BURGERS till USD är-- per BURGERS.

Burger Money rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,701, med ett cirkulerande utbud på 91.63B BURGERS. Under de senaste 24 timmarna handlades BURGERS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BURGERS med -0.65% under den senaste timmen och -5.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Burger Money (BURGERS) Marknadsinformation

$ 49.70K
$ 49.70K$ 49.70K

--
----

$ 49.70K
$ 49.70K$ 49.70K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Det aktuella börsvärdet för Burger Money är $ 49.70K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BURGERS är 91.63B, med ett totalt utbud på 91633357230.0502. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 49.70K.

Burger Money Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

+2.38%

-5.44%

-5.44%

Burger Money (BURGERS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Burger Money till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Burger Money till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Burger Money till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Burger Money till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+2.38%
30 dagar$ 0-6.44%
60 dagar$ 0-5.27%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Burger Money

Burger Money (BURGERS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BURGERS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Burger Money (BURGERS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Burger Money potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Burger Money kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BURGERS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Burger Money Price Prediction.

Vad är Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Burger Money (BURGERS) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Burger Money

Hur mycket kommer 1 Burger Money att vara värd år 2030?
Om Burger Money skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Burger Money-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:02:31 (UTC+8)

Utforska mer om Burger Money

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.