Burger Money Pris idag

Livepriset för Burger Money (BURGERS) idag är --, med en förändring på 2.38% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BURGERS till USD är-- per BURGERS.

Burger Money rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 49,701, med ett cirkulerande utbud på 91.63B BURGERS. Under de senaste 24 timmarna handlades BURGERS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BURGERS med -0.65% under den senaste timmen och -5.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Burger Money (BURGERS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 49.70K$ 49.70K $ 49.70K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 49.70K$ 49.70K $ 49.70K Cirkulationsutbud 91.63B 91.63B 91.63B Totalt utbud 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

