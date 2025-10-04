BunnyPark Game (BG) Tokenomics

BunnyPark Game (BG) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BunnyPark Game(BG), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:24:13 (UTC+8)
BunnyPark Game (BG) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BunnyPark Game(BG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 17.70K
$ 17.70K
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 995.41M
$ 995.41M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 17.78K
$ 17.78K
Högsta någonsin:
$ 0.00838662
$ 0.00838662
Lägsta någonsin:
$ 0.00000575
$ 0.00000575
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0

BunnyPark Game (BG) Information

"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products.

BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."

Officiell webbplats:
https://bunnypark.com

BunnyPark Game (BG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BunnyPark Game (BG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BG-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BG:s tokenomics, utforska BG-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BG

Vill du veta vart BG kan vara på väg? På BG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

