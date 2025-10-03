Utforska BunkerCoin(BUNKER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUNKER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BunkerCoin(BUNKER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUNKER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Totalt utbud: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Cirkulerande utbud $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Högsta någonsin: $ 0.00863041 $ 0.00863041 $ 0.00863041 Lägsta någonsin: $ 0.00017991 $ 0.00017991 $ 0.00017991 Aktuellt pris: $ 0.00144787 $ 0.00144787 $ 0.00144787 Läs mer om priset på BunkerCoin(BUNKER) Köp BUNKER nu! BunkerCoin (BUNKER) Information The world’s biggest private bunker is real, existing and owned by us. Bunker Coordinates: 51.857622222222, 11.025811111111 BunkerCoin is a project that creates safe havens in times of uncertainty and crisis. The focus is on the renovation and modernisation of the world's largest private bunker facility (codename Malachit / Komplexlager 12) close to Berlin (750’000 sqft of bunker space and 10’700’000 sqft of land above), which is designed to offer maximum protection. In addition, we will be developing an app that provides early warnings in the event of a crisis and efficiently coordinates evacuations, as well as enabling backup communication between the community. In the future, we also plan to offer customised panic rooms as well as private security services to provide the best possible support for the evacuation and safety of our community members. In the long term, we are planning further projects, such as in The Gambia, the friendliest and most peaceful country in Africa. Officiell webbplats: https://bunkercoin.io/ Whitepaper: https://bunkercoin.io/whitepaper BunkerCoin (BUNKER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BunkerCoin (BUNKER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUNKER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUNKER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BUNKER:s tokenomics, utforska BUNKER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BUNKER Vill du veta vart BUNKER kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn