Bunana Pris idag

Livepriset för Bunana (BUNANA) idag är $ 0.00268964, med en förändring på 6.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUNANA till USD är$ 0.00268964 per BUNANA.

Bunana rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,686,200, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BUNANA. Under de senaste 24 timmarna handlades BUNANA mellan $ 0.00266092 (lägsta) och $ 0.0028865 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00595379, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00114749.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUNANA med -0.61% under den senaste timmen och -11.14% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bunana (BUNANA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Bunana är $ 2.69M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BUNANA är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.69M.