bullish (BULLISH) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Totalt utbud: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerande utbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (värdering efter full utspädning): $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Högsta någonsin: $ 0.0024444 $ 0.0024444 $ 0.0024444 Lägsta någonsin: $ 0.00001158 $ 0.00001158 $ 0.00001158 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på bullish(BULLISH) Köp BULLISH nu! bullish (BULLISH) Information Bullish Coin ($BULLISH) is a meme-inspired cryptocurrency designed to capture the enthusiasm and optimism of the crypto community. With a total supply of 1,000,000,000 tokens and 100% of the liquidity pool burned, $BULLISH ensures security and stability for its holders. The coin operates with zero transaction taxes, making it an attractive and cost-effective option for traders. Bullish Coin places a strong emphasis on community engagement, encouraging members to participate in meme creation and interactive events. The project aims to build a vibrant and supportive community, fostering a fun and inclusive atmosphere for all participants. By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community.

Officiell webbplats: https://www.bullishcoin.xyz/ By embracing the bullish spirit, $BULLISH seeks to create a unique and dynamic presence in the crypto world, driven by the collective energy and creativity of its community. Officiell webbplats: https://www.bullishcoin.xyz/ bullish (BULLISH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i bullish (BULLISH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BULLISH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BULLISH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BULLISH:s tokenomics, utforska BULLISH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BULLISH Vill du veta vart BULLISH kan vara på väg? På BULLISH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. 