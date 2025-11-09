BULBUL2DAO Pris idag

Livepriset för BULBUL2DAO (BULBUL) idag är $ 0.00005232, med en förändring på 1.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BULBUL till USD är$ 0.00005232 per BULBUL.

BULBUL2DAO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 52,316, med ett cirkulerande utbud på 1.00B BULBUL. Under de senaste 24 timmarna handlades BULBUL mellan $ 0.00005203 (lägsta) och $ 0.0000617 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00084307, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004083.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BULBUL med -0.95% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BULBUL2DAO (BULBUL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BULBUL2DAO är $ 52.32K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BULBUL är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 52.32K.