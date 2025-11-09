Built on Nothing Pris idag

Livepriset för Built on Nothing (BON) idag är --, med en förändring på 6.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BON till USD är-- per BON.

Built on Nothing rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 98,197, med ett cirkulerande utbud på 824.36M BON. Under de senaste 24 timmarna handlades BON mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0019941, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BON med -0.47% under den senaste timmen och -31.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Built on Nothing (BON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 98.20K
Volym (24H) --
Marknadsvärde efter full utspädning $ 119.04K
Cirkulationsutbud 824.36M
Totalt utbud 999,320,416.10478

