BUILD prisinformation BUILD whitepaper BUILD officiell webbplats BUILD tokenomics BUILD Prisförutsägelse BuildAI (BUILD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BuildAI(BUILD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 731.21K $ 731.21K $ 731.21K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 824.81K $ 824.81K $ 824.81K Högsta någonsin: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Lägsta någonsin: $ 0.0028824 $ 0.0028824 $ 0.0028824 Aktuellt pris: $ 0.082587 $ 0.082587 $ 0.082587 Läs mer om priset på BuildAI(BUILD) Köp BUILD nu! BuildAI (BUILD) Information At the heart of BuildAI lies a robust blend of cutting-edge technologies, meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. From AI-driven algorithms to seamless integration with Telegram's platform, our technology stack is designed to empower users with unparalleled efficiency and flexibility. Artificial Intelligence (AI): BuildAI leverages the power of AI to simplify bot creation and enhance functionality. Through advanced algorithms, our platform offers features such as natural language processing (NLP) for chatbots, image recognition for visual content, and predictive analytics for personalized interactions. By harnessing AI, users can automate tasks, personalize user experiences, and unlock new levels of innovation in bot development. User-Friendly Interface: Central to BuildAI technology is its intuitive user interface, designed to cater to users of all skill levels. Whether you're a seasoned developer or a complete novice, our platform offers a seamless experience with drag-and-drop functionality, customizable templates, and real-time previews. With simplicity at its core, BuildAI empowers users to bring their bot ideas to life with ease. Integration with Telegram: BuildAI seamlessly integrates with Telegram's platform, allowing users to deploy their bots directly within the messaging app. Through Telegram's APIs and developer tools, BuildAI facilitates seamless communication between bots and users, enabling real-time interactions, message delivery, and data synchronization. With instant access to Telegram's vast user base, BuildAI ensures maximum reach and engagement for your bots. Cloud Infrastructure: BuildAIis built on a scalable and reliable cloud infrastructure, ensuring optimal performance and uptime for users. With cloud-based storage, computing resources, and deployment capabilities, our platform enables users to scale their bots effortlessly to meet growing demands. At the heart of BuildAI lies a robust blend of cutting-edge technologies, meticulously crafted to streamline the process of Telegram bot development. Officiell webbplats: https://buildaierc.com/ Whitepaper: https://build-ai.gitbook.io/docs/ BuildAI (BUILD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BuildAI (BUILD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUILD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUILD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 