Bucket Protocol BUCK Stablecoin Pris idag

Livepriset för Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) idag är $ 0.999205, med en förändring på 0.74% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BUCK till USD är$ 0.999205 per BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,182,556, med ett cirkulerande utbud på 35.25M BUCK. Under de senaste 24 timmarna handlades BUCK mellan $ 0.988811 (lägsta) och $ 1.007 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.23, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BUCK med -0.05% under den senaste timmen och -0.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M Cirkulationsutbud 35.25M 35.25M 35.25M Totalt utbud 35,252,587.76850253 35,252,587.76850253 35,252,587.76850253

Det aktuella börsvärdet för Bucket Protocol BUCK Stablecoin är $ 35.18M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BUCK är 35.25M, med ett totalt utbud på 35252587.76850253. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 35.18M.