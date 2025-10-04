Utforska Bubbo(BUBO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUBO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bubbo(BUBO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BUBO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Bubbo (BUBO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bubbo(BUBO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Högsta någonsin: $ 0.00065067 $ 0.00065067 $ 0.00065067 Lägsta någonsin: $ 0.00000373 $ 0.00000373 $ 0.00000373 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Bubbo (BUBO) Information Bubo is an all-in-one crypto tracker built on SUI, designed to help you explore and trade smarter. Track token performance in real time with the Bubbles Map, and spot hot trends across the ecosystem using the Heatmap. When it's time to trade, Bubo Swap offers fast, secure swaps with optimized liquidity from top DEXs. Whether you're a beginner or pro, Bubo makes crypto easy to navigate — simple, powerful, and made for everyone on SUI. Officiell webbplats: https://www.bubbo.fun/ Bubbo (BUBO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bubbo (BUBO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BUBO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BUBO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn