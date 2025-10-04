Bubbo (BUBO) Tokenomics
Bubbo (BUBO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bubbo(BUBO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Bubbo (BUBO) Information
Bubo is an all-in-one crypto tracker built on SUI, designed to help you explore and trade smarter. Track token performance in real time with the Bubbles Map, and spot hot trends across the ecosystem using the Heatmap. When it’s time to trade, Bubo Swap offers fast, secure swaps with optimized liquidity from top DEXs. Whether you’re a beginner or pro, Bubo makes crypto easy to navigate — simple, powerful, and made for everyone on SUI.
Bubbo (BUBO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Bubbo (BUBO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BUBO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BUBO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BUBO:s tokenomics, utforska BUBO-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för BUBO
Vill du veta vart BUBO kan vara på väg? På BUBO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn