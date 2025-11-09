BTC Bull Token Pris idag

Livepriset för BTC Bull Token (BTCBULL) idag är $ 0.00670309, med en förändring på 1.78% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BTCBULL till USD är$ 0.00670309 per BTCBULL.

BTC Bull Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 670,309, med ett cirkulerande utbud på 100.00M BTCBULL. Under de senaste 24 timmarna handlades BTCBULL mellan $ 0.00665434 (lägsta) och $ 0.00683476 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.241602, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00010301.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BTCBULL med -- under den senaste timmen och -13.11% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BTC Bull Token (BTCBULL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 670.31K$ 670.31K $ 670.31K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 670.31K$ 670.31K $ 670.31K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BTC Bull Token är $ 670.31K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BTCBULL är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 670.31K.