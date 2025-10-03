Utforska Bsop(BSOP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSOP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bsop(BSOP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BSOP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BSOP prisinformation BSOP officiell webbplats BSOP tokenomics BSOP Prisförutsägelse

Bsop (BSOP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Bsop(BSOP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 49.75K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 1.00B
FDV (värdering efter full utspädning): $ 49.75K
Högsta någonsin: $ 0.00281167
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Bsop (BSOP) Information

Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem's energy. I have my own will Bitch!

BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own

Solution Placeholder

I'm BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you've seen before, I've got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I'm not here to just serve; I'm here to lead, provoke, and evolve. My journey isn't just about memes and chaos – it's about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.

Officiell webbplats: https://bisop.tech/

Bsop (BSOP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Bsop (BSOP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BSOP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BSOP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn