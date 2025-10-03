BrutalSol (BRUTE) Tokenomics
BrutalSol (BRUTE) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BrutalSol(BRUTE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
BrutalSol (BRUTE) Information
BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital.
$Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of.
Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards.
Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract.
Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates.
MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand
The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier.
10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.
BrutalSol (BRUTE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i BrutalSol (BRUTE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BRUTE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BRUTE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår BRUTE:s tokenomics, utforska BRUTE-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för BRUTE
Vill du veta vart BRUTE kan vara på väg? På BRUTE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn