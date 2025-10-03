Utforska BrutalSol(BRUTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRUTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BrutalSol(BRUTE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRUTE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BrutalSol (BRUTE) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 15.80K $ 15.80K $ 15.80K Totalt utbud: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Cirkulerande utbud $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.48K $ 17.48K $ 17.48K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på BrutalSol(BRUTE) Köp BRUTE nu! BrutalSol (BRUTE) Information BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch. BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of.

Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards.

Profit Share: 100 % of the game's 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract.

Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand

The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier.

10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.

Officiell webbplats: https://www.brutalsol.fun/
Whitepaper: https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol

BrutalSol (BRUTE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BrutalSol (BRUTE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BRUTE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många BRUTE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 