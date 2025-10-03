Utforska Brume(BRUME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRUME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Brume(BRUME) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRUME-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Brume (BRUME) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Brume(BRUME), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 182.06K $ 182.06K $ 182.06K Totalt utbud: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Cirkulerande utbud $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (värdering efter full utspädning): $ 182.06K $ 182.06K $ 182.06K Högsta någonsin: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Lägsta någonsin: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Aktuellt pris: $ 0.066064 $ 0.066064 $ 0.066064

Brume (BRUME) Information Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Officiell webbplats: https://brume.money

Brume (BRUME) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Brume (BRUME) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BRUME-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BRUME-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn