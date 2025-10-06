Brotherhood (BOG) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00001276 $ 0.00001276 $ 0.00001276 lägsta under 24-timmar $ 0.00001328 $ 0.00001328 $ 0.00001328 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00001276$ 0.00001276 $ 0.00001276 högsta under 24-timmar $ 0.00001328$ 0.00001328 $ 0.00001328 All Time High $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Lägsta pris $ 0.00001128$ 0.00001128 $ 0.00001128 Prisförändring (1H) 0.00% Prisändring (1D) -0.35% Prisändring (7D) +4.74% Prisändring (7D) +4.74%

Brotherhood (BOG) priset i realtid är $0.00001281. Under de senaste 24 timmarna har BOG handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00001276 och en högsta nivå på $ 0.00001328, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. BOGs högsta pris genom tiderna är $ 0.00474994, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00001128.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har BOG förändrats med 0.00% under den senaste timmen, -0.35% under 24 timmar och +4.74% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

Brotherhood (BOG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Det aktuella börsvärdet för Brotherhood är $ 12.81K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOG är 1000.00M, med ett totalt utbud på 999999999.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.81K.