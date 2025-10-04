Utforska BROKIE AI($BROKIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $BROKIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BROKIE AI($BROKIE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $BROKIE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BROKIE AI($BROKIE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 12.49K $ 12.49K $ 12.49K Totalt utbud: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Cirkulerande utbud $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.49K $ 12.49K $ 12.49K Högsta någonsin: $ 0.00153486 $ 0.00153486 $ 0.00153486 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 BROKIE AI ($BROKIE) Information The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Officiell webbplats: https://www.brokie.club/ BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i BROKIE AI ($BROKIE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $BROKIE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $BROKIE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.