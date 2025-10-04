Utforska brodogcoin(BRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska brodogcoin(BRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

brodogcoin (BRO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för brodogcoin(BRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.45K Totalt utbud: $ 965.30M Cirkulerande utbud $ 965.30M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.45K Högsta någonsin: $ 0.00199177 Lägsta någonsin: $ 0.00001067 Aktuellt pris: $ 0

brodogcoin (BRO) Information The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo!

Officiell webbplats: https://brodogonsol.com/

brodogcoin (BRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i brodogcoin (BRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BRO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn