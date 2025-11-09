Broadcom xStock Pris idag

Livepriset för Broadcom xStock (AVGOX) idag är $ 349.25, med en förändring på 0.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för AVGOX till USD är$ 349.25 per AVGOX.

Broadcom xStock rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 948,267, med ett cirkulerande utbud på 2.71K AVGOX. Under de senaste 24 timmarna handlades AVGOX mellan $ 349.03 (lägsta) och $ 351.38 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 389.47, medan det lägsta priset någonsin var $ 282.47.

I kortsiktigt resultat, rörde sig AVGOX med -0.28% under den senaste timmen och -5.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Broadcom xStock (AVGOX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 948.27K$ 948.27K $ 948.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M Cirkulationsutbud 2.71K 2.71K 2.71K Totalt utbud 23,725.8226846698 23,725.8226846698 23,725.8226846698

