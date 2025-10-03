BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om BRLA Digital BRLA(BRLA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 18:35:22 (UTC+8)
USD

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för BRLA Digital BRLA(BRLA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M
Totalt utbud:
$ 51.36M
$ 51.36M$ 51.36M
Cirkulerande utbud
$ 51.36M
$ 51.36M$ 51.36M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M
Högsta någonsin:
$ 0.188948
$ 0.188948$ 0.188948
Lägsta någonsin:
$ 0.075673
$ 0.075673$ 0.075673
Aktuellt pris:
$ 0.186495
$ 0.186495$ 0.186495

BRLA Digital BRLA (BRLA) Information

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Officiell webbplats:
https://brla.digital/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BRLA Digital BRLA (BRLA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BRLA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BRLA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BRLA:s tokenomics, utforska BRLA-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BRLA

Vill du veta vart BRLA kan vara på väg? På BRLA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn