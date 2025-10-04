Utforska Bright Union(BRIGHT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRIGHT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Bright Union(BRIGHT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BRIGHT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 32.48K $ 32.48K $ 32.48K Totalt utbud: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Cirkulerande utbud $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (värdering efter full utspädning): $ 148.06K $ 148.06K $ 148.06K Högsta någonsin: $ 0.721301 $ 0.721301 $ 0.721301 Lägsta någonsin: $ 0.00128678 $ 0.00128678 $ 0.00128678 Aktuellt pris: $ 0.00134603 $ 0.00134603 $ 0.00134603 Läs mer om priset på Bright Union(BRIGHT) Köp BRIGHT nu! Bright Union (BRIGHT) Information Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Officiell webbplats: https://brightunion.io/ Bright Union (BRIGHT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Bright Union (BRIGHT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet BRIGHT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många BRIGHT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår BRIGHT:s tokenomics, utforska BRIGHT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för BRIGHT Vill du veta vart BRIGHT kan vara på väg? På BRIGHT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se BRIGHT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn