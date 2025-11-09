brickcoin Pris idag

Livepriset för brickcoin (BRICK) idag är --, med en förändring på 5.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRICK till USD är-- per BRICK.

brickcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 7,585.94, med ett cirkulerande utbud på 994.13M BRICK. Under de senaste 24 timmarna handlades BRICK mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00115065, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BRICK med -0.57% under den senaste timmen och -17.58% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

brickcoin (BRICK) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Cirkulationsutbud 994.13M 994.13M 994.13M Totalt utbud 994,126,290.614536 994,126,290.614536 994,126,290.614536

