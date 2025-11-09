BRIAH Pris idag

Livepriset för BRIAH (BRIAH) idag är --, med en förändring på 11.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRIAH till USD är-- per BRIAH.

BRIAH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 287,434, med ett cirkulerande utbud på 996.97M BRIAH. Under de senaste 24 timmarna handlades BRIAH mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00361951, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BRIAH med -1.54% under den senaste timmen och +21.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BRIAH (BRIAH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 287.43K$ 287.43K $ 287.43K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 287.43K$ 287.43K $ 287.43K Cirkulationsutbud 996.97M 996.97M 996.97M Totalt utbud 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

