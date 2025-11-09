BörsDEX+
Livepriset för Brettwu idag är 0 USD.BRETTWU börsvärdet är 176,470 USD. Följ prisuppdateringar för BRETTWU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Brettwu Logotyp

Brettwu Pris (BRETTWU)

Onoterad

1 BRETTWU-till-USD pris i realtid:

--
----
-1.50%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Brettwu (BRETTWU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:37:17 (UTC+8)

Brettwu Pris idag

Livepriset för Brettwu (BRETTWU) idag är --, med en förändring på 2.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRETTWU till USD är-- per BRETTWU.

Brettwu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 176,470, med ett cirkulerande utbud på 413.57T BRETTWU. Under de senaste 24 timmarna handlades BRETTWU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BRETTWU med -0.93% under den senaste timmen och -9.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Brettwu (BRETTWU) Marknadsinformation

$ 176.47K
$ 176.47K$ 176.47K

--
----

$ 176.47K
$ 176.47K$ 176.47K

413.57T
413.57T 413.57T

413,570,833,756,849.44
413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Det aktuella börsvärdet för Brettwu är $ 176.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BRETTWU är 413.57T, med ett totalt utbud på 413570833756849.44. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 176.47K.

Brettwu Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.93%

-2.45%

-9.37%

-9.37%

Brettwu (BRETTWU) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Brettwu till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Brettwu till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Brettwu till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Brettwu till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-2.45%
30 dagar$ 0-43.17%
60 dagar$ 0-57.81%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Brettwu

Brettwu (BRETTWU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BRETTWU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Brettwu (BRETTWU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Brettwu potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Brettwu kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BRETTWU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Brettwu Price Prediction.

Vad är Brettwu (BRETTWU)

The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)

Brett Wu — The Carefree Coin Sage

In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.

He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.

Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.

When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.

Stay calm, spin the coin — let the world come to you.

Brettwu (BRETTWU) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Brettwu

Hur mycket kommer 1 Brettwu att vara värd år 2030?
Om Brettwu skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Brettwu-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:37:17 (UTC+8)

Brettwu (BRETTWU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.