Brettwu Pris idag

Livepriset för Brettwu (BRETTWU) idag är --, med en förändring på 2.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BRETTWU till USD är-- per BRETTWU.

Brettwu rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 176,470, med ett cirkulerande utbud på 413.57T BRETTWU. Under de senaste 24 timmarna handlades BRETTWU mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BRETTWU med -0.93% under den senaste timmen och -9.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Brettwu (BRETTWU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 176.47K$ 176.47K $ 176.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 176.47K$ 176.47K $ 176.47K Cirkulationsutbud 413.57T 413.57T 413.57T Totalt utbud 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Det aktuella börsvärdet för Brettwu är $ 176.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BRETTWU är 413.57T, med ett totalt utbud på 413570833756849.44. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 176.47K.