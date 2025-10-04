Utforska BPEPE(BPEPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BPEPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska BPEPE(BPEPE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om BPEPE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

BPEPE (BPEPE) Tokenomics och prisanalys

Marlknadsvärde: $ 30.84K
Totalt utbud: $ 420.69T
Cirkulerande utbud $ 420.69T
FDV (värdering efter full utspädning): $ 30.84K
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

BPEPE (BPEPE) Information

BPEPE is a fun and engaging meme token that combines the power of digital culture with the potential of cryptocurrency. Built on community-driven principles, BPEPE aims to bring humor, creativity, and inclusivity to the crypto space. With a strong focus on transparency, rewards, and collaboration, it offers holders a unique experience while embracing the ever-growing meme movement. As a lighthearted yet impactful token, BPEPE seeks to unite crypto enthusiasts and expand its influence in the decentralized world.

Officiell webbplats: https://blackpepe.vip/

BPEPE (BPEPE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i BPEPE (BPEPE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet BPEPE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många BPEPE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.