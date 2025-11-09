bozo the bull Pris idag

Livepriset för bozo the bull (BOZO) idag är $ 0.0000099, med en förändring på 2.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOZO till USD är$ 0.0000099 per BOZO.

bozo the bull rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 9,894.85, med ett cirkulerande utbud på 999.71M BOZO. Under de senaste 24 timmarna handlades BOZO mellan $ 0.0000099 (lägsta) och $ 0.00001029 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00106071, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000981.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOZO med -- under den senaste timmen och -16.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

bozo the bull (BOZO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Cirkulationsutbud 999.71M 999.71M 999.71M Totalt utbud 999,710,086.190174 999,710,086.190174 999,710,086.190174

