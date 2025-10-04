Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Boysclub on Sui(BOYSS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 02:22:10 (UTC+8)
USD

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Boysclub on Sui(BOYSS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 12.90K
$ 12.90K
Totalt utbud:
$ 75.00M
$ 75.00M
Cirkulerande utbud
$ 75.00M
$ 75.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 12.90K
$ 12.90K
Högsta någonsin:
$ 0.0152777
$ 0.0152777
Lägsta någonsin:
$ 0.00006938
$ 0.00006938
Aktuellt pris:
$ 0.00017204
$ 0.00017204

Boysclub on Sui (BOYSS) Information

We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.

Officiell webbplats:
https://boysclubonsui.com/

Boysclub on Sui (BOYSS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Boysclub on Sui (BOYSS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BOYSS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BOYSS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BOYSS:s tokenomics, utforska BOYSS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BOYSS

Vill du veta vart BOYSS kan vara på väg? På BOYSS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Friskrivning

