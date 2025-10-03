Boys Club (BOYS) Tokenomics
Boys Club (BOYS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Boys Club(BOYS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Boys Club (BOYS) Information
Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works.
Boys Club (BOYS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Boys Club (BOYS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet BOYS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många BOYS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för BOYS
