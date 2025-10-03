Boys Club (BOYS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Boys Club(BOYS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 21:10:51 (UTC+8)
USD

Boys Club (BOYS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Boys Club(BOYS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 98.01K
$ 98.01K$ 98.01K
Totalt utbud:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Cirkulerande utbud
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 98.01K
$ 98.01K$ 98.01K
Högsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0
$ 0$ 0

Boys Club (BOYS) Information

Boys Club is a homage to the origin story of Pepe. Pepe and his friends Brett, Andy and Wolf are described in the comic. It originated from a discussion about contract addresses in an Andy whales chat, and as such the contract address starts with 0x70, compared to Pepe's 0x69 and Andy's 0x68. Boys Club's main goals are to develop a 24/7/365 spaces for members and to support Matt Furie and his works.

Officiell webbplats:
https://0x70.club
Whitepaper:
https://medium.com/@0x70club

Boys Club (BOYS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Boys Club (BOYS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BOYS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BOYS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BOYS:s tokenomics, utforska BOYS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för BOYS

Vill du veta vart BOYS kan vara på väg? På BOYS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

