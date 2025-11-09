BOUNCY BALL of OFiD Fun Pris (E𝕏PB)
Livepriset för BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) idag är --, med en förändring på 1.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för E𝕏PB till USD är-- per E𝕏PB.
BOUNCY BALL of OFiD Fun rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 30,311, med ett cirkulerande utbud på 978.27M E𝕏PB. Under de senaste 24 timmarna handlades E𝕏PB mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig E𝕏PB med -1.24% under den senaste timmen och -16.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för BOUNCY BALL of OFiD Fun är $ 30.31K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av E𝕏PB är 978.27M, med ett totalt utbud på 999419620.457844. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.97K.
-1.24%
-1.85%
-16.47%
-16.47%
Under dagen var prisförändringen på BOUNCY BALL of OFiD Fun till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på BOUNCY BALL of OFiD Fun till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på BOUNCY BALL of OFiD Fun till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på BOUNCY BALL of OFiD Fun till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-1.85%
|30 dagar
|$ 0
|-30.54%
|60 dagar
|$ 0
|-26.65%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på BOUNCY BALL of OFiD Fun potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.
The project introduces a three-part framework:
• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.
• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.
• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.
OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.
