Botanix Staked Bitcoin Pris idag

Livepriset för Botanix Staked Bitcoin (STBTC) idag är $ 103,916, med en förändring på 0.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för STBTC till USD är$ 103,916 per STBTC.

Botanix Staked Bitcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,264,120, med ett cirkulerande utbud på 98.77 STBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades STBTC mellan $ 102,809 (lägsta) och $ 106,341 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 128,136, medan det lägsta priset någonsin var $ 101,126.

I kortsiktigt resultat, rörde sig STBTC med -0.69% under den senaste timmen och -6.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.26M$ 10.26M $ 10.26M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.26M$ 10.26M $ 10.26M Cirkulationsutbud 98.77 98.77 98.77 Totalt utbud 98.77303800159176 98.77303800159176 98.77303800159176

Det aktuella börsvärdet för Botanix Staked Bitcoin är $ 10.26M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av STBTC är 98.77, med ett totalt utbud på 98.77303800159176. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.26M.